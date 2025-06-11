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ВСУ побежали из Сумской области «невероятными темпами»

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины сдают Сумскую область невероятными темпами, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Парламентарий отметила, что Сумская область сдается настолько быстро, что «невозможно передать». Она также уточнила, что «тяжелейшая» ситуация складывается на Донецком и Запорожском направлениях.

Российские военные в последние недели активно продвигаются в сумском приграничье в рамках создания буферной зоны, которая обезопасит население приграничных районов РФ от обстрелов со стороны ВСУ.

По оценке военкоров, передовым частям российской армии осталось до города чуть более 20 километров. Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев уже призвал организовать массовую эвакуацию из Сум.

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