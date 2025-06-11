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Евросоюз подготовил новые санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Европейская комиссия (ЕК) подготовила новые антироссийские санкции, касающиеся экспорта нефти банковского сектора, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Еврокомиссия предлагает уменьшить потолок цен на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель, рассказали источники. Речь также идет о введении новых санкций против российских банков.

В ЕК с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами Европейского союза по поводу нового пакета антироссийских санкций, отметили источники.

Ранее стало известно, что что Европейский союз может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег в качестве «финансового давления на Москву».

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