Евросоюз подготовил новые санкции против России

Европейская комиссия (ЕК) подготовила новые антироссийские санкции, касающиеся экспорта нефти банковского сектора, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Еврокомиссия предлагает уменьшить потолок цен на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель, рассказали источники. Речь также идет о введении новых санкций против российских банков.

В ЕК с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами Европейского союза по поводу нового пакета антироссийских санкций, отметили источники.

Ранее стало известно, что что Европейский союз может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег в качестве «финансового давления на Москву».