Губернатор связал отсутствие мобильной связи в Омске с безопасностью

Массовые проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом в Омске, продолжающиеся с минувшей пятницы, связаны с решением вопросов безопасности, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Омичи стали жаловаться на массовые сбои в работе мобильного интернета в пятницу, 6 июня. Им не могли воспользоваться абоненты «Билайна», «МегаФона», МТС, t2 и Yota.

«Вижу все ваши сообщения по поводу проблем с мобильной связью и мобильным интернетом. Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием», — написал Хоценко в телеграм-канале.

Комментируя проблему ранее, губернатор объяснял это «регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования».