Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне

Советский Союз «помог» Соединенным Штатам одержать победу во Второй мировой войне, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы единственные, кто не празднует победу во Второй мировой войне. Именно мы выиграли войну. Россия помогла», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в Белом доме журналистам.

Президент США «справедливости ради» уточнил, что «Россия потеряла 51 миллион человек». «Люди скажут: О, "он заступается за Россию". Но они потеряли 51 миллион человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», — отметил Трамп.

Трамп неоднократно ставил заслуги США в победе над фашизмом выше СССР. По его версии, США сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.

Как ранее заявлял секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, общие расчетные демографические потери (с учетом нерожденных людей) СССР в годы Великой Отечественной войны приблизились к 50 миллионам человек.