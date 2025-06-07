Ссора Трампа и Маска сделает США зависимыми от России

Конфликт между американским лидером Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может обернуться для США зависимостью от России в космосе.

Трамп ранее пригрозил разорвать государственные контракты с компанией SpaceX, принадлежащей Маску. В результате Пентагон и NASA останутся без дешевых орбитальных запусков, пишет Newsweek.

По итогам 2024 года компания Маска выполнила 134 орбитальных запуска и вывела 84% всех мировых спутников. На 2025 год стоимость подписанных контрактов SpaceX оценивается в 6 миллиардов долларов.

Если Белый дом лишит Маска финансирования, США придется вновь обращаться к «Роскосмосу» для доставки астронавтов на МКС, отмечает издание. Кроме этого, американские вооруженные силы полагаются на системы спутниковой связи Starlink и Starshield.

Дональд Трамп и Илон Маск публично рассорились после ухода бизнесмена с поста в президентской администрации. Маск раскритиковал бюджетный законопроект, предложенный Белым домом. Затем Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями.