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Преподаватели вузов России распространяли пособия о ЛГБТ*

Источник:
Sibnet.ru
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Здание ФСБ
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Преподаватели вузов в четырех российских регионах сотрудничали с британскими организациями, признанными нежелательными в РФ, в том числе распространяли литературу в поддержку ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщила ФСБ.

«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ФСБ, преподаватели сотрудничали с британским фондом Oxford Russia Fund, деятельность которого ранее уже была признана нежелательной на территории Российской Федерации, и НПО «Британский Совет» (The British Council). Последний генпрокуратура признала нежелательной организацией 5 июня 2025 года.

«Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей», — говорится в заявлении ФСБ о «Британском Совете».

ФСБ объявила 15 гражданам России официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством…) и частью 1 статьи 284.1 (деятельность нежелательной на территории РФ организации) УК РФ. Максимальное наказание по первой — восемь лет лишения свободы.

Один из вузов получил представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны. Преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Наказание по ней для граждан — штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

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Жизнь #Образование #Общество #Россия #Новосибирск #Томск
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