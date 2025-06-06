Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с горящим парашютом

Звезда Голливуда, трехкратный номинант на премию «Оскар» Том Круз установил мировой рекорд, совершив 16 прыжков с горящим парашютом и вошел в Книги рекордов Гиннессу, сообщается на сайте справочника.

«Ни один другой актер или каскадер не приблизился к такому количеству смертельно опасных падений, и его самоотверженность была вознаграждена рекордным титулом», — говорится в сообщении на сайте ежегодного справочника мировых рекордов.

Во время съемок восьмой части франшизы «Миссия невыполнима» 62-летний Круз прыгал с вертолета с пропитанными горючей смесью парашютом. Тот воспламенялся, после чего актер избавлялся от него, открывал запасной и успешно приземлялся.

«Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков!» — сказал главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей.

Круз прыгал с высоты не менее двух километров. Его первый парашют горел 2,5–3 секунды, прежде чем полностью обугливался. Во время некоторых дублей к телу актера прикрепили еще и камеру весом 22 килограмма — она снимала во время прыжка крупные планы.

«Миссия невыполнима: Последняя расплата» — последняя часть одноименной франшизы. Мировая премьера состоялась в Токио 5 мая 2025 года.