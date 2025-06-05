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Экс-президент Исландии устроился гидом в парке

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон
Фото: The Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Бывший президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон устроился смотрителем в национальный парк Тингвеллир, где он водит экскурсии, отвечает на вопросы посетителей и даже моет туалеты.

Йоуханнессон рассказал Iceland Mirror, что идея устроиться летним гидом пришла к нему, когда он в прошлом году посещал парк и разговаривал с директором о своем будущем . Теперь он работает смотрителем в летний сезон.

«Знаете, после многолетних переговоров мыть полы — это почти медитация», — отметил Йоуханнессон. Он добавил, что спокойно моет и туалеты, потому что «они же не моются сами».

Йоуханнессону 56 лет. Был президентом Исландии с 2016 по 2024 годы. По образованию экс-президент — историк. Он продолжает преподавать в местном университете.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

se 34

А других вариантов не приходит в голову.Понятно он озвучил цену в рублях для нашего удобства.