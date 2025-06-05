Экс-президент Исландии устроился гидом в парке

Бывший президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон устроился смотрителем в национальный парк Тингвеллир, где он водит экскурсии, отвечает на вопросы посетителей и даже моет туалеты.

Йоуханнессон рассказал Iceland Mirror, что идея устроиться летним гидом пришла к нему, когда он в прошлом году посещал парк и разговаривал с директором о своем будущем . Теперь он работает смотрителем в летний сезон.

«Знаете, после многолетних переговоров мыть полы — это почти медитация», — отметил Йоуханнессон. Он добавил, что спокойно моет и туалеты, потому что «они же не моются сами».

Йоуханнессону 56 лет. Был президентом Исландии с 2016 по 2024 годы. По образованию экс-президент — историк. Он продолжает преподавать в местном университете.