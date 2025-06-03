Порядка 40% продающихся стройматериалов оказались некачественными

Порядка 40% продающихся в России стройматериалов, как выявили проверки, оказались некачественными некачественные, сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

С сентября прошлого года и до сентября 2026 года в России проводится эксперимент по госконтролю за отдельными видами стройматериалов и изделий, рассказал Шалаев в интервью «Российской газете».

По его словам, было проведено 2 тысячи контрольно-надзорных мероприятий по всей стране, рассказал руководитель Росстандарта. Оказалось, что 67% продукции имеют общие несоответствия стандартам, а 40% — не соответствуют по требованиям качества.

К примеру, кабельно-проводниковая продукция может не соответствовать требованиям в плане риска дымообразования и снижения видимости при эвакуации в случае пожара. Бывает несоответствие в части сопротивления жил, в части толщины наружной оболочки. Все это ведет к увеличению риска пожара.

У некачественной цементной продукции снижены прочностные характеристики, то есть кладка легче разрушится. Это особенно опасно для рынка индивидуального жилищного строительства, так как многоэтажные или другие крупные здания возводят подрядчики, которые проводят входной контроль продукции.

У приборов отопления может быть несоответствие номинальному тепловому потоку. В Саратовской области были исследованы образцы радиаторов. 100% образцов не выдержали гидравлические испытания — они начали протекать или разрушаться при давлении лишь в два мегапаскаля, тогда как должны были выдерживать в 10.