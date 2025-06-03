ТГУ создаст более 40 новых материалов

Томский государственный университет в новом центре мирового уровня (НЦМУ) будет разрабатывать и внедрять материалы специального назначения — композиционные, высокоэнергетические, биомедицинские, сообщила пресс-служба вуза.

ТГУ выиграл грант на создание НЦМУ «Новые материалы специального назначения». Размер финансирования на три года составит 960 миллионов рублей.

До 2030 года в новом центре планируют разработать более 40 технологий лидерства уровня готовности шесть (демонстрация технологии на полномасштабном полнофункциональном прототипе) и выше.

Среди них — новые суперконструкционные материалы; керамические и металлокерамические материалы со свойствами, превышающими мировые; тепло- и бронезащита; покрытия судов с противообрастающим и антикоррозионным действием; высокоэнергетические материалы —взрывчатые вещества; твердые ракетные топлива; нанобиоциды; материалы с памятью формы для биомедицины.

«Планируемые к получению научные результаты, продукты и технологии будут востребованы в энергетике, микроэлектронике, для лакокрасочной и оборонной промышленности», — цитирует пресс-служба руководителя проекта, и.о. проректора ТГУ по научной и инновационной деятельности Александра Ворожцова.

По его словам, будет представлено технологическое решение — от синтеза компонентов, подготовки сырья до конечного изделия.