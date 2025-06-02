Российские военные угнали канадский БТР. ВИДЕО

Российские военнослужащие угнали бронетранспортер на глазах у солдат Вооруженных сил Украины.

На опубликованных в телеграм-канале «Работайте, братья!» кадрах военнослужащие разведывательной роты 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил России угоняют канадский БТР LAV Super Bison прямо на глазах у противника.

При этом украинский механик-водитель побежал угоняемой за техникой, однако остановить российских разведчиков у него не получилось, через некоторое время он отстал, осознав тщетность своей попытки.

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Похищение бронетехники ВСУ произошло в приграничном районе Сумской области, курьезный эпизод был заснят дроном.

ВСУ ранее получили от Канады партию из 50 единиц колесных бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV Super Bison, которые были специально изготовлены для украинской армии.