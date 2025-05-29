НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Европе предрекли катастрофическое пробуждение супервулкана

Источник:
Sibnet.ru
959 0

Сейсмологи спрогнозировали пробуждение супервулкана Кампи-Флегрей в Италии. Его извержение способно «погрузить планету в хаос», предупредили специалисты.

В окрестностях супервулкана за последние полгода было зарегистрировано более 3 тысяч землетрясений. В мае 2025 года произошел толчок магнитудой 4,4 — это рекордный показатель за последние полвека, пишет Daily Star.

Исследователи фиксируют увеличение выбросов газа из недр Земли, что часто указывает на движение магмы к поверхности. Также продолжается процесс медленного поднятия земной коры под давлением магматических пород. Например, город Поццуоли уже поднялся на 1,4 метра.

Кампи-Флегрей представляет собой гигантскую кальдеру, образовавшуюся в результате древних извержений. Последнее извержение этого вулкана произошло в 1539 году. Если он вновь станет активным, последствия могут быть катастрофическими для всей Европы.

По прогнозу, европейскую территорию может накрыть густой слой пепла, будет нарушено воздушное сообщение, из-за блокирования солнечного света фермеры могут столкнуться с неурожаями и климатическими катаклизмами.

Кроме этого, под угрозой окажутся сотни тысяч человек, которых потребуется экстренно эвакуировать. В частности, в непосредственной близости от супервулкана расположен крупный город Италии — Неаполь.

Моделирование показывает, что напряжение в коре под вулканом возрастает, но извержение пока не является неизбежным. Однако ученые подчеркивают, что ситуация требует пристального внимания.

Еще по теме
Разработан аппарат для получения бензина из воздуха
Археологи попробовали хлеб из бронзового века
Процесс зарождения жизни на Земле воспроизвели в лаборатории
Революционные линзы позволят видеть в темноте
смотреть все
Наука #Наука #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
34
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
25
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
25
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
18
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
14
Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины