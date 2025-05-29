Европе предрекли катастрофическое пробуждение супервулкана

Сейсмологи спрогнозировали пробуждение супервулкана Кампи-Флегрей в Италии. Его извержение способно «погрузить планету в хаос», предупредили специалисты.

В окрестностях супервулкана за последние полгода было зарегистрировано более 3 тысяч землетрясений. В мае 2025 года произошел толчок магнитудой 4,4 — это рекордный показатель за последние полвека, пишет Daily Star.

Исследователи фиксируют увеличение выбросов газа из недр Земли, что часто указывает на движение магмы к поверхности. Также продолжается процесс медленного поднятия земной коры под давлением магматических пород. Например, город Поццуоли уже поднялся на 1,4 метра.

Кампи-Флегрей представляет собой гигантскую кальдеру, образовавшуюся в результате древних извержений. Последнее извержение этого вулкана произошло в 1539 году. Если он вновь станет активным, последствия могут быть катастрофическими для всей Европы.

По прогнозу, европейскую территорию может накрыть густой слой пепла, будет нарушено воздушное сообщение, из-за блокирования солнечного света фермеры могут столкнуться с неурожаями и климатическими катаклизмами.

Кроме этого, под угрозой окажутся сотни тысяч человек, которых потребуется экстренно эвакуировать. В частности, в непосредственной близости от супервулкана расположен крупный город Италии — Неаполь.

Моделирование показывает, что напряжение в коре под вулканом возрастает, но извержение пока не является неизбежным. Однако ученые подчеркивают, что ситуация требует пристального внимания.