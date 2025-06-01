Ученые предупредили об опасности тополиного пуха

Тополиный пух – это семена, окруженные целлюлозными волокнами, которые обладают высокой гигроскопичностью и летучестью. Они могут преодолевать большие расстояния и прорастать во влажной почве.

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, но его волокна собирают пыльцу растений (одуванчиков, амброзии, тимофеевки), споры грибов, выхлопные газы и другие аллергены. Это может спровоцировать ринит, конъюнктивит и даже обострение астмы, отметили ученые.

Крупные пушинки раздражают слизистую носа даже у здоровых людей, вызывая чихание и зуд. Чтобы защититься, достаточно носить маску и очки. Аллергикам рекомендуется избегать прогулок в часы наибольшей активности тополей — с 10 до 12 утра и с 16 до 18 вечера.

После возвращения с улицы рекомендуется принять душ и сменить одежду. В квартире нужно чаще делать влажную уборку, а также установить сетка на окна.

Тополиный пух также забивает радиатор автомобиля, что приводит к перегреву двигателя. Смешиваясь с пылью и влагой, он образует плотные пробки, мешающие охлаждению. Он может засорить воздушный фильтр, снижая мощность двигателя и увеличивая расход топлива.