НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые предупредили об опасности тополиного пуха

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Тополиный пух
Тополиный пух
Фото: © Sibnet.ru

Тополиный пух – это семена, окруженные целлюлозными волокнами, которые обладают высокой гигроскопичностью и летучестью. Они могут преодолевать большие расстояния и прорастать во влажной почве.

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, но его волокна собирают пыльцу растений (одуванчиков, амброзии, тимофеевки), споры грибов, выхлопные газы и другие аллергены. Это может спровоцировать ринит, конъюнктивит и даже обострение астмы, отметили ученые.

Крупные пушинки раздражают слизистую носа даже у здоровых людей, вызывая чихание и зуд. Чтобы защититься, достаточно носить маску и очки. Аллергикам рекомендуется избегать прогулок в часы наибольшей активности тополей — с 10 до 12 утра и с 16 до 18 вечера.

После возвращения с улицы рекомендуется принять душ и сменить одежду. В квартире нужно чаще делать влажную уборку, а также установить сетка на окна.

Тополиный пух также забивает радиатор автомобиля, что приводит к перегреву двигателя. Смешиваясь с пылью и влагой, он образует плотные пробки, мешающие охлаждению. Он может засорить воздушный фильтр, снижая мощность двигателя и увеличивая расход топлива.

Еще по теме
Эксперт перечислила убивающие секс поступки
Врач предупредила о вреде длительного сна
Аптеки с 1 июня начали работать по новым правилам
Дерматолог дала совет по уходу за кожей летом
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
Чего нельзя писать в комментариях к денежным переводам
Трамп обвинил Путина в «игре с огнем»
Кремль ответил на требование Киева немедленно передать меморандум
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО
Взрывы стали причинной обрушения мостов в приграничных регионах
Очевидцы пытались помешать взлету дронов из фуры в Приангарье
Келлог признал, что НАТО ведет прокси‑войну с Россией
О самом главном
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

колобок11

А давайте ещё олигарха привлечём за призыв отмены пенсий! Пусть полы моет!

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...

urbasik

Рекорд был в СССР всё остальное это грабёж когтями иудеев.