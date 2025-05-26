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Белки атаковали жителей Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Белка
Фото: © Sibnet.ru

Только за две недели в мае белки покусали 16 жителей Омска, сообщило министерство здравоохранения Омской области.

«Эти мило выглядящие зверьки на самом деле легко от испуга бросаются на людей, которые пытаются накормить их с руки или погладить», — говорится в сообщении ведомства.

Все случаи нападения произошли в городской черте: в парках, скверах, территориях около ДК и библиотек.

Минздрав предупредил, что грызуны могут быть переносчиками бешенства. Если сразу же не поставить антирабическую вакцину, то после появления первых признаков заболевания, она уже будет бесполезна. Лекарства от бешенства не существует.

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ЧП #Происшествия #Природа #Омск
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