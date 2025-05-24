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Только 2,5% тепловых сетей обновят в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Изношенность тепловых сетей в Сибирском федеральном округе составляет 38%, в 2025 году обновят только 2,5%, сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев на совещании по подготовке к отопительному сезону.

«Сейчас в округе 38% тепловых сетей находятся в ветхом состоянии. Вопросы их реконструкции и капитального ремонта требуют особого внимания и системного подхода. К предстоящему отопительному сезону планируется обновить 548 километров теплосетей, это всего 2,5% сетей от их протяженности», — цитирует Серышева ТАСС.

Модернизация теплосетей проводится в низком темпе в республиках Алтай и Тыва, в Томской области и Кузбассе, где в 2025 году планируется обновить менее 2% трубопроводов.

«Самый низкий показатель — 1,6% — заложил Кузбасс. Прошу в этих регионах пересмотреть планы подготовки к отопительному сезону, иначе придется делать это в авральном режиме», — отметил полпред.

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Экономика #Недра и ТЭК #Республика Алтай #Тува #Кузбасс #Новосибирск
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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣

physx

Чем ближе крах Евросоюза, тем безумнее его поступки☝️😁