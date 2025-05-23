Атомный подводный крейсер «Архангельск» отстрелялся «Калибром»

Новейший атомный подводный крейсер «Архангельск» модернизированного проекта 885М выполнил стрельбу ракетой «Калибр», сообщила пресс-служба Северного флота.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели», — сказано в сообщении.

Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров, уточнили в российском военном ведомстве.

По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно с подтверждением всех полетных и технических параметров.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что при подготовке и стрельбе экипаж проявил профессионализм и морскую выучку.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» заложен в 2015 году и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России.