Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию конфликта, заявил глава МИД России.

«Сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим", — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — приводит РИА Новости слова Лаврова, сказанные им в Ереване перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов.

Глава МИД напомнил, что Запад уже обманывал Россию в 2014 году, когда устроил переворот в Киеве сразу после того, как украинские власти и оппозиция договорились об урегулировании.

Затем были Минские соглашения, которые, как позже признавались европейские политики, были нужны только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году на переговорах в Стамбуле Россия и Украина парафировали принципы урегулирования, но Запад запретил киевским властям подписывать соглашение на их основе.

Требования же европейских политиков к США ввести новые санкции против России выдают с головой их истинные намерения, добавил Лавров.