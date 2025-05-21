Китай раскритиковал ЕС за двойные стандарты в отношении России

Китай призывает Евросоюз (ЕС) уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний», — приводит ТАСС заявление Мао Нин.

По ее словам, несмотря на введение санкций против России, многие государства, включая ЕС и США, продолжают осуществлять торговлю с Россией. Китайским же компаниям ровно за это же угрожают рестрикциями.

Мао Нин отметила, что в нормальное деловое взаимодействие между китайскими и российскими компаниями не должны вмешиваться. Если это произойдет, Китай предпримет необходимые действия для защиты своих прав и интересов.

«Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи с необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий», — подчеркнула Мао Нин.

Ранее главы МИД стран ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ. По словам главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, он затронул около 200 судов теневого флота, которые в Брюсселе связывают с Россией.