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Киев эвакуирует жителей из 200 населенных пунктов Сумской области

Источник:
ТАСС
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Глава Сумской областной военной администрации сообщил, что всего уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов

Обязательная эвакуация населения проводится в более чем 200 населенных пунктах Сумской области, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

«Всего уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов», — приводит ТАСС сообщение. По его словам, эвакуировать людей планируется из 202 населенных пунктов Сумской области, откуда уже выехало более 60% местных жителей.

Власти на Украине в последнее время часто призывают жителей покидать города и села, находящиеся вблизи зоны боевых действий. В конце апреля из-за приближения линии фронта была объявлена принудительная эвакуация в семи селах Днепропетровской области.

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Политика #Мир #Военная политика
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Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

GammiPluh

Иногда нужно действовать как Израиль - добиватся целей не объясняя причин, нам всем без разницы что будет...

47343

Вначале снимать конкурентные фильмы научитесь

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе