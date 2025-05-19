Киев эвакуирует жителей из 200 населенных пунктов Сумской области

Глава Сумской областной военной администрации сообщил, что всего уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов

Обязательная эвакуация населения проводится в более чем 200 населенных пунктах Сумской области, сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

«Всего уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов», — приводит ТАСС сообщение. По его словам, эвакуировать людей планируется из 202 населенных пунктов Сумской области, откуда уже выехало более 60% местных жителей.

Власти на Украине в последнее время часто призывают жителей покидать города и села, находящиеся вблизи зоны боевых действий. В конце апреля из-за приближения линии фронта была объявлена принудительная эвакуация в семи селах Днепропетровской области.