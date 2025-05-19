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Президент Финляндии пытался убедить Трампа, что Россия — не великая

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Финляндии Александр Стубб
Фото: World Economic Forum / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия больше не страна, которую можно рассматривать как великую державу, особенно в плане экономики, заявил президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Ее экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад она хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности. В этом году она продвинулась менее чем на один процент, ее (ключевая) процентная ставка превышает 20%, а резервы истощены», — приводит The Guardian слова Стубба, раскрывшего детали разговора с Трампом на конференции Леннарта Мери.

По мнению финского политика, взгляды Трампа в чем-то близки к XIX веку и эпохе великих держав, его нужно убедить, «что свободная торговля и общие правила лучше, чем сделки по принципу «ты — мне, я — тебе».

Стубб — один из немногих европейских политиков, к мнению которых Трамп прислушивается, утверждает The Guardian. Финский президент в апреле сказал, что у президента США «заканчивается терпение» в отношении России в рамках переговоров по Украине, на фоне чего звучали «жесткие заявления» Трампа в адрес Москвы.

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