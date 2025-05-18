Глава Роспотребнадзора дала совет собирающимся в отпуск россиянам

Посещение зарубежных стран в период отпусков несет множество рисков, прежде всего, угрозу подхватить разного рода инфекции, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы говорим о группе кишечных инфекций, таких как ротавирус, норовирус, холера, брюшной тиф, то мерами профилактики будут чистые руки, безопасная вода, термически обработанная еда, хорошо промытые овощи и фрукты», — рассказала Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, нужно быть аккуратными со льдом. «Когда вы используете лед, вы никогда не знаете, из какой воды он приготовлен. Поэтому я бы не советовала активно использовать лед там, где вы не уверены в качестве исходной воды», — обратила внимание глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что во многих странах регистрируется менингококковая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Кроме того, в южном полушарии начинается сезон гриппа, поэтому не нужно стесняться носить маску, а также обращать внимание на чистоту рук и гаджетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее

По ее словам, еще одна группа инфекций, которые представляют большую опасность для здоровья человека — трансмиссивные, передающиеся через укусы насекомых. Среди таких заболеваний можно выделить лихорадки Оропуш, Эбола, денге, Зика, крымскую геморрагическую лихорадку, малярию и другие.

«Главная задача — не дать насекомому напасть на себя. Нужно закрыть кожные покровы и использовать репелленты», — посоветовала Попова.