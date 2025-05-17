Бывшего директора ФБР допросили из‑за фото с ракушками

Секретная служба США допросила бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Вашингтоне из-за его фотографии с ракушками в виде цифр 8647.

Коми опубликовал ее в соцсетях, однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп счел, что в публикации содержался призыв к его убийству, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Цифры 8647 использовали критики Дональда Трампа во время протестов. Одно из значений «86» в словаре Merriam-Webster — «избавиться», а «47» совпадает с порядковым номером Дональда Трампа в списке президентов США.

После начала разбирательств Коми удалил фотографию из соцсетей. «Я не понимал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост»,— пояснил он.