Юбилейный фестиваль шашлыка «Битва грилей» пройдет на Обском море

Парк отдыха «Звезда» 25 мая вновь собирает любителей шашлыка на V юбилейный фестиваль «Битва грилей».

«Битва грилей» — это кулинарное состязание команд на самый лучший шашлык, в котором может принять участие любой желающий. Оценить конкурсные работы предстоит компетентному титулованному жюри, а также гостям фестиваля.

Регистрация проходит заранее, как и заготовка фирменного шашлыка. Всего команд — десять, на самом фестивале участники готовят блюдо и продумывают креативную подачу для жюри.

Жюри оценивает неповторимость рецепта, вкус шашлыка и, конечно же, оригинальность его подачи. Также важны презентация команды, слаженность участников во время приготовления блюда, чистота рабочего места и аккуратность в процессе.

Председатель жюри — телеведущий, ведущий кулинарных шоу, эксперт в кулинарии Сева Мокин. Принимать участие в голосовании на самый вкусный шашлык также будут лучшие шеф-повара Новосибирска, владельцы ресторанов и фуд-блогеры.

В программе фестиваля:

мастер-классы от членов жюри,

дегустация конкурсных изделий,

фотосессия,

лотерея для гостей,

розыгрыш подарков от партнеров,

after-party для участников и зрителей.

«Битва грилей» начнется 25 мая в 13.00 в парке отдыха «Звезда» на Обском море, правая сторона пляжа. Вход свободный. Заявки принимают до 12.00 23 мая.