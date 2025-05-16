НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Юбилейный фестиваль шашлыка «Битва грилей» пройдет на Обском море

Источник:
Sibnet.ru
302 1
Фестиваль шашлыка «Битва грилей» в парке отдыха «Звезда»
Фото: © парк отдыха «Звезда»

Парк отдыха «Звезда» 25 мая вновь собирает любителей шашлыка на V юбилейный фестиваль «Битва грилей».

«Битва грилей» — это кулинарное состязание команд на самый лучший шашлык, в котором может принять участие любой желающий. Оценить конкурсные работы предстоит компетентному титулованному жюри, а также гостям фестиваля.

Регистрация проходит заранее, как и заготовка фирменного шашлыка. Всего команд — десять, на самом фестивале участники готовят блюдо и продумывают креативную подачу для жюри.

Жюри оценивает неповторимость рецепта, вкус шашлыка и, конечно же, оригинальность его подачи. Также важны презентация команды, слаженность участников во время приготовления блюда, чистота рабочего места и аккуратность в процессе.

Председатель жюри — телеведущий, ведущий кулинарных шоу, эксперт в кулинарии Сева Мокин. Принимать участие в голосовании на самый вкусный шашлык также будут лучшие шеф-повара Новосибирска, владельцы ресторанов и фуд-блогеры.

В программе фестиваля:

  • мастер-классы от членов жюри,
  • дегустация конкурсных изделий,
  • фотосессия,
  • лотерея для гостей,
  • розыгрыш подарков от партнеров,
  • after-party для участников и зрителей.

«Битва грилей» начнется 25 мая в 13.00 в парке отдыха «Звезда» на Обском море, правая сторона пляжа. Вход свободный. Заявки принимают до 12.00 23 мая.

Еще по теме
Пляжи Анапы признали непригодными для купания
Фестиваль Grelka в Шерегеше: даты и расписание
Батискаф с российскими туристами затонул в Египте
Сибиряки поженятся на горе Зеленой в Шерегеше
смотреть все
Жизнь #Туризм #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макрон выдвинул Путину неожиданный ультиматум
ВВС США рассказали о беспилотном истребителе YFQ‑44A
Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным
Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Рубио назвал встречу Путина и Трампа единственным шансом на мир
Переговоры России и Украины стартуют через несколько часов
Генсек НАТО признал превосходство России в оборонной промышленности
Физики произвели золото из свинца
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

Twilight88

Эти законы для кого? Для людей? Или для пары десятков прихвостней?

vad7958

Всё коммунисты плохие были и калоши делали....

Danilon

Очень жаль. Данный самолёт был очень нужен нашей стране. Но даже его не потянули. Мне сейчас даже не...

vad7958

Они только умеют что нефть продавать и из бюджета воровать хорошо научились вот их достижения за 25 лет...