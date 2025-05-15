Дропперам запретили переводить больше 100 тыс. рублей в месяц

Закон, вводящий ограничения для вывода и обналичивания денег, вступил в силу — теперь дропперы не смогут переводить больше 100 тысяч рублей в месяц.

Дропперы — подставные лица, чьими картами пользуются мошенники для снятия украденных денег. Банк России вносит таких людей в специальную базу данных. Формируется база на основе сведений от банков о всех случаях и попытках мошенничества.

С четверга, 15 мая для дропперов, включенных в базу данных ЦБ, автоматически вводится лимит — они не смогут переводить себе или другим людям более 100 тысяч рублей в месяц, сообщил Банк России.

При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.

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ЦБ объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей. При таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом похищенных денег.

Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.