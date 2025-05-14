Обнаружен древний хищник с тремя глазами

Канадские палеонтологи нашли уникального морского хищника с тремя глазами. Он обитал в кембрийских морях более 506 миллионов лет назад.

Новый вид ископаемого существа получил имя Mosura fentoni, в честь фантастического монстра Мотры, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Royal Society Open Science.

Mosura был размером с человеческий палец и обладал острыми когтями, круглым зубастым ртом и удлиненным телом, хорошо приспособленным для плавания. Однако его самая удивительная особенность — наличие трех глаз.

Окаменелости Mosura также сохранили мягкие ткани, включая нервные узлы и элементы кровеносной системы — у него была открытая система кровообращения с полостями, куда перекачивалась кровь.

В отличие от других представителей вымершей группы радиодонтов, представителем которой являлся трехглазый хищник, у него был необычный «хвост» из 16 сегментов с жабрами, напоминающий строение современных ракообразных.