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Минэкономразвития назвало ключевые риски для экономики России

Источник:
Sibnet.ru
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Ключевыми рисками для развития экономики РФ являются эскалация торговых войн, замедление экономики Китая и усиление санкционного давления, следует из сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы.

«Со стороны внешних условий ключевыми рисками являются эскалация торговых войн между странами, более серьезное замедление мировой экономики и (прежде всего, экономики Китая), а также ужесточение режима санкций. В случае реализации внешних рисков, в первую очередь, будет сокращаться спрос на товары российского экспорта», — говорится в документе.

Внутренние риски министерство связывает с возможностями обеспечения растущего внутреннего спроса достаточным уровнем предложения. В частности, по ряду товаров Минэкономразвития видит риски дисбаланса спроса и предложения, а также роста импорта в тех сегментах, где возможно развитие отечественного производства.

«Кроме того, риском является несвоевременный переход к смягчению денежно-кредитных условий, что будет ограничивать рост инвестиционной активности и наращивание отечественного производства, что усугубляется сохраняющимися структурными ограничениями на рынке труда (необходимость в дальнейшем повышении гибкости рынка труда и производительности)», — сказано в документе.

Реализация внешних и внутренних рисков учтена в консервативном варианте сценария. Он предполагает эскалацию торговых войн и более серьезное замедление мировой экономики, что снизит мировой спрос и цены на нефть и другие традиционные товары российского экспорта.

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Топ комментариев

Alhazred

И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

pepelmetal

Нато сегодня это жалкое посмешище, которое способно только свадьбы бомбить

D762

Щас он тебе расскажет об проведённой ему, хирургической операции по выправлению у его грудной клетки....

-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля