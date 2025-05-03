Реконструкция сражений и человеческих судеб — в подборке фильмов о войне, основанных на реальных фактах. В одних картинах авторы были непосредственные участниками событий Великой Отечественной или Второй мировой войн, в других — основывались на документах и воспоминаниях.

«Живые и мертвые»

Год выхода, страна: СССР, 1964

Режиссер: Александр Столпер

В ролях: Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Олег Ефремов

Двухсерийная военная драма — тщательная экранизация одноименного романа Константина Симонова, который прошел всю Великую Отечественную военным корреспондентом.

Действие фильма охватывает период от первых дней до середины зимы 1941-1942 годов, это катастрофическое отступление до Москвы и дальнейшего контрудара показано глазами фронтового корреспондента Ивана Синцова. Мрак, боль, смерть и бесконечный ужас — и никакой военной романтики.

Фото: © кадр из фильма «Живые и мертвые»

В «Живых и мертвых» у героев есть прототипы. Военный фотокорреспондент «Известий» Мишка Вайнштейн — это погибший в мае 1942 года в «Барвенковском котле» фронтовой друг Симонова — военный фотокорреспондент «Красной звезды» Михаил Бернштейн. Комбриг Серпилин, гениально сыгранный Папановым, — командир 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса полковник Семен Федорович Кутепов, пропавший без вести при выходе из окружения.

Особенность картины — отсутствие музыкального оформления. Повсюду звучат только звуки войны. Чудовищный грохот атаки сменяется звенящей тишиной передышки. Съемки проходили в основном на натуре во Владимирской области. Для достоверности была взорвана церковь XIX века.

«Горячий снег»

Год выхода, страна: СССР, 1972

Режиссер: Гавриил Егиазаров

В ролях: Георгий Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Вадим Спиридонов

Фильм рассказывает об одном из эпизодов сражения на подступах к Сталинграду — Котельниковской оборонительной операции. «Горячий снег» снят по одноименному роману Юрия Бондарева. И автор книги, и режиссер сами прошли через Сталинградскую битву.

Действие происходит в течение всего двух суток в декабре 1942 года: это марш-бросок советской армии на оборонительные рубежи южнее Сталинграда, и ожесточенная битва с немецкими танками, пытающимися прорваться к окруженным войскам фельдмаршала Паулюса.

Фото: © кадр из фильма «Горячий снег»

Бондарев, а затем и Егиазаров не стали вводить в рассказ маршала Родиона Малиновского, сыгравшего большую роль в успешном исходе Котельниковской операции. В книге и фильме — это генерал-лейтенанта Петра Бессонова, и самый пронзительный эпизод с ним не мог произойти в реальности.

В «Горячем снеге» он обходит семерых оставшихся в живых, вручая им ордена Красного Знамени со словами «Главное было выбить у них танки… Спасибо за подбитые танки. Спасибо. Все, что могу…» В действительности командующий армией в то время не мог иметь с собой ордена Красного Знамени и вручать их по собственному усмотрению наиболее отличившимся воинам. Такое право командармы получили только в апреле 1943 года.

«Брестская крепость»

Год выхода, страна: 2010, Россия, Белоруссия

Режиссер: Александр Котт

В ролях: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко

Действие «Брестской крепости» охватывает первые пять дней обороны, с 22 по 26 июня. Сюжетные линии связаны с тремя очагами сопротивления, которыми командуют три офицера. Объединяющий герой — двенадцатилетний трубач.

У главных героев есть реальные прототипы, возглавлявшие тогда основные очаги боевого сопротивления, — командир 44-го стрелкового полка майор Петр Гаврилов, военный комиссар 84-го стрелкового полка Ефим Фомин и начальник 9-й пограничной заставы лейтенант Андрей Кижеватов.

Фото: © кадр из фильма «Брестская крепость»

В 2010 году «Брестскую крепость» приняли положительно. Например, ее оценил занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев.

Но некоторые критики не были к фильму благосклонны. «Скучноватые батальные эпизоды на традиционный советский манер чередуются с мелодраматичными сценками из личной жизни героев», — дается оценка «Брестской крепости» в рецензии «Коммерсанта».

«Подольские курсанты»

Год выхода, страна: 2020, Россия

Режиссер: Вадим Шмелев

В ролях: Артем Губин, Игорь Юдин, Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков

Октябрь 1941 года. Друзья-курсанты Подольского артиллерийского училища — лихой наводчик Сашка Лавров и отличник сержант Митя Шемякин — ссорятся из-за девушки. На следующий день в училище объявлена тревога. Немцы прорвали фронт, а резервов у командования больше не осталось. Недоучившихся курсантов отправляют на Ильинский рубеж, где они должны сдержать натиск лучших бронетанковых частей Вермахта.

В реальности из 3,5 тысячи курсантов Подольского пехотного, Подольского артиллерийского и Московского военно-инженерного училищ 2,5 тысячи навсегда остались на Ильинском рубеже.

Исторические консультанты старались добиться максимальной достоверности показанного, вплоть до воссоздания номеров танков и самолетов. Создатели фильма построили точную копию Ильинского рубежа: была вырыта и заполнена водой река, выстроены деревня, доты, насыпана часть Варшавского шоссе.

Критики разошлись во мнениях. Если одни положительно отмечали, что лента снята с расчетом на современное поколение, с яркой, резкой картинкой и динамичным монтажом, то указывали, что «Подольские курсанты» — типичный современный военный фильм, в котором нехватку художественных достоинств прикрывают пафосом и мелодраматизмом.

«Паттон»

Год выхода, страна: 1970, США

Режиссер: Франклин Шеффнер

В ролях: Джордж К. Скотт, Карл Молден

Биография одного из главных генералов американского штаба Джорджа Паттона, чей темперамент часто оказывал влияние на ход военных действий во время Второй мировой войны.

Фильм показывает эпизоды из карьеры Паттона, начиная с операции в Северной Африке, их дополняют сюжеты, раскрывающие сложный и скверный характер генерала.

Фото: © кадр из фильма «Паттон»

Основан на книгах «Паттон: испытания и триумф» военного историка Ладисласа Фараго и «История солдата» генерала, сослуживца «Паттона» Омара Брэдли.

Картина получила семь «Оскаров» при 10 номинациях, в том числе за «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера». Джордж К. Скотт, удостоенный премии за лучшую мужскую роль, не появился на церемонии и не забрал статуэтку. Как он объяснял: не захотел пропускать вечерний хоккей по телевизору.

Вступительный монолог, произнесенный Паттоном с огромным американским флагом за спиной, стал культовым и часто цитируемым образом в кино: «Я хочу, чтобы вы помнили, что еще ни один ублюдок не выиграл ни одной войны, умирая за свою страну. Выигрывает тот, кто заставляет других бедных тупых ублюдков умирать за свою».

«Тора! Тора! Тора!»

Год выхода, страна: 1970, США, Япония

Режиссер: Ричард Флейшер, Киндзи Фукасаку

В ролях: Мартин Болсам, Джейсон Робардс, Со Ямамура

«Тора! Тора! Тора!» подробно рассказывает об атаке японского флота на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, об обстановке накануне и обо всех политических спорах и конфликтах двух стран с указанием имен всех военачальников и политиков.

В фильме нет ни одного вымышленного персонажа (на что указывает соответствующий титр), в нем обошлись без геройских зарисовок.

«Тора! Тора! Тора!» снимали «глазами» двух противников. От японцев — подготовка, атака и пафосные рассуждения об итогах. От американцев свое — рассуждения военных о том, «как здесь все неподготовленно», и демонстрация халатности.

Фото: © кадр из фильма «Тора! Тора! Тора!»

Съемки консультировали ветераны войны с обеих сторон, в том числе непосредственный автор плана японской атаки Минору Гэнда, имя которого не появляется в титрах.

Название картины — условный сигнал, который был передан в момент начала атаки и сообщал, что полная неожиданность нападения, на которую рассчитывали японцы, была достигнута. В переводе с японского фраза означает «Тигр! Тигр! Тигр!», однако может быть интерпретирована и как кодовая фраза «атака-торпедная атака».

«Бункер»

Год выхода, страна: 2004, Германия, Италия, Австрия

Режиссер: Оливер Хиршбигель

В ролях: Бруно Ганц, Александра Мария Лара, Юлиана Кёлер

Апрель 1945 года. Крах Третьего рейха неминуем. Адольф Гитлер и нацистская верхушка прячутся в бункере…

Фильм снят по мотивам книги Иоахима Феста «Падение. Гитлер и крах Третьего рейха», куда вошли свидетельств практически всех переживших войну очевидцев и участников событий апреля 1945 года, и воспоминаниях личной секретарши фюрера Траудль Юнге.

Фото: © кадр из фильма «Бункер»

Скрупулезное следование мельчайшим деталям, отраженным в этих рассказах, делает «Бункер» близким к документальному. Однако многие из фраз Гитлера, хотя и соответствуют действительности, произносились им более ранний период.