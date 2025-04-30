Путин присвоил аэропорту Волгограда наименование «Сталинград»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия «Сталинград», сообщила пресс-служба Кремля.

«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград"», — сказано в тексте указа.

В документе указывается, что «присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта» и «не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта».

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Путину просьбу жителей региона, ветеранского сообщества, а также участников СВО присвоить аэропорту историческое наименование «Сталинград».