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Путин присвоил аэропорту Волгограда наименование «Сталинград»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия «Сталинград», сообщила пресс-служба Кремля.

«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград"», — сказано в тексте указа.

В документе указывается, что «присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта» и «не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта».

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Путину просьбу жителей региона, ветеранского сообщества, а также участников СВО присвоить аэропорту историческое наименование «Сталинград».


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Топ комментариев

AnQom

Президент Трамп хочет... Господи, еще один царь мира нарисовался. Прекрати помощь и все пройдет.

scorpion2777

Ну ты прям хенералиссимус, в коротких штанишках

-Керя-

Бредовая новость про отключения из за природного явления. Даже ребёнок не поверит в это...

se 34

Ты про кого? насколько я помню у РФ никогда не было друзей только появлялись периодически деловые партнеры.