Влияние глобальных климатических изменений на здоровье человека привлекает все больше внимания научного сообщества и широкой общественности. Известный кардиохирург и ученый Евгений Покушалов подчеркивает, что к традиционным факторам риска, таким как неправильное питание, курение и низкая физическая активность, сегодня добавляется влияние экстремальных погодных условий и ухудшение качества воздуха.

Особое место среди проблем занимают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). По данным ВОЗ, именно болезни сердца ежегодно уносят жизни около 17,9 миллиона человек.

Основные климатические риски для сердечно-сосудистой системы

Температурные колебания

При высоких температурах организм активно теряет жидкость, кровь становится гуще, что усложняет работу сердца. По словам профессора Покушалова, при жаре на 8–15% возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению со средними показателями.

Напротив, холод провоцирует спазм сосудов и повышает риск образования тромбов, что увеличивает число сердечных приступов на 10% в холодные периоды.

Загрязнение воздуха

Изменения климата способствуют частым пожарам и повышению концентрации мелких твердых частиц (PM2.5). Эти частицы проникают в легкие и кровь, усиливая воспаление и повышая риск инфарктов и инсультов.

Покушалов отмечает, что даже минимальное увеличение концентрации PM2.5 связано с ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 7–9%.

Нарушение водного баланса

Изменения климата вызывают засухи и ухудшают качество питьевой воды, провоцируя обезвоживание и избыток солей в организме. Это ведет к повышению нагрузки на сердце и ухудшению состояния сосудов.

Социальный стресс

Экстремальные погодные явления, такие как наводнения и ураганы, приводят к психологическому стрессу и повреждению инфраструктуры. Хронический стресс, сопровождающий подобные события, увеличивает риск гипертонии и ишемической болезни сердца, предупреждает профессор Покушалов.

Научные данные и споры

Отчеты The Lancet Countdown за последние годы демонстрируют, что число людей, страдающих от теплового стресса, выросло более чем на 50%. Метаанализы, опубликованные в JAMA Cardiology, подтверждают, что периоды экстремальных температур связаны с увеличением госпитализаций при инфарктах на 7–10%.

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Однако существуют и альтернативные мнения: некоторые специалисты полагают, что основной причиной сердечно-сосудистых патологий остается образ жизни, а климатические изменения лишь усиливают проблему. Тем не менее, большинство авторитетных организаций (ВОЗ, Американская кардиологическая ассоциация) признают значительное влияние климатических факторов на здоровье сердца и сосудов.

Практические советы по профилактике сердечных заболеваний

Профессор Покушалов рекомендует:

Регулярно контролировать давление, холестерин и сахар в крови, особенно при резких погодных изменениях.





В жаркие дни необходимо увеличивать потребление воды, использовать легкую одежду и кондиционеры.





При холодах следует одеваться многослойно и следить за влажностью воздуха в помещении.





В условиях повышенного загрязнения воздуха рекомендуется использовать домашние очистители воздуха и минимизировать пребывание на улице.





Важно сохранять эмоциональное спокойствие с помощью регулярной физической активности и релаксационных техник.





Также рекомендуется использовать персонализированные медицинские программы, которые учитывают генетические особенности и стиль жизни каждого человека.

Изменения климата стали новым фактором риска для здоровья сердечно-сосудистой системы. Несмотря на доминирующее значение традиционных рисков, таких как питание и образ жизни, климатические условия все больше влияют на общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Как отмечает кардиолог Покушалов, осведомленность и грамотная профилактика позволяют эффективно минимизировать воздействие климатических изменений на сердце и сосуды.