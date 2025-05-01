Ученые открыли событие, добившее Римскую империю

Мини-ледниковый период в VI веке нашей эры стал последним фактором, подтолкнувшим слабеющую Западную Римскую империю к гибели к такому выводу пришла международная группа ученых.

Три крупных извержения вулкана между 536 и 547 годами заполнили атмосферу пеплом и блокировали солнечный свет. Ключевое доказательство этого катаклизма обнаружено на западном побережье Исландии, приводит журнал Geology отчет ученых.

По мнению ученых, что привело к неурожаям и голоду по всей Европе. Византийский историк Прокопий Кесарийский описывал это время как период «великого ужаса», когда солнце «теряло свой блеск».

Хотя Западная Римская империя формально прекратила существование в 476 году, климатический кризис помешал ее возможному возрождению. Исследование подчеркивает уязвимость сложных обществ перед климатическими изменениями, отметили ученые.