Описан идеальный партнер для свиданий

Сервис «VK Знакомства» опросил людей из разных регионов России, выяснив, какими качествами должен обладать идеальный партнер для свиданий. Результаты исследования опубликованы в блоге сервиса «ВКонтакте».

Для 76% россиян интеллект важнее физической формы. При этом 94% опрошенных отметили, что он крайне важен для гармоничных отношений, а 28% респондентов назвали принципиальным наличие у партнера высшего образования.

Женщины чаще выбирают партнера с дипломом, тогда как мужчины в этом вопросе менее требовательны — для 40% уровень образования партнерши не имеет никакого значения. Но мужчины чаще готовы поддержать общение на интеллектуальные темы.

Самым ценным интеллектуальным качеством россияне называют широкий кругозор, этот вариант выбрали 22%. Еще 20% ценят богатый словарный запас и умение четко излагать мысли, 18% — нестандартное мышление.

Одновременно 29% мужчин считают, что физическая форма для девушки важнее интеллекта. Среди женщин такого мнения придерживается всего 14%. В целом каждому второму участнику исследования не важно, занимается ли интересный в общении партнер физической активностью.