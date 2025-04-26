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Описан идеальный партнер для свиданий

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «VK Знакомства» опросил людей из разных регионов России, выяснив, какими качествами должен обладать идеальный партнер для свиданий. Результаты исследования опубликованы в блоге сервиса «ВКонтакте».

Для 76% россиян интеллект важнее физической формы. При этом 94% опрошенных отметили, что он крайне важен для гармоничных отношений, а 28% респондентов назвали принципиальным наличие у партнера высшего образования.

Женщины чаще выбирают партнера с дипломом, тогда как мужчины в этом вопросе менее требовательны — для 40% уровень образования партнерши не имеет никакого значения. Но мужчины чаще готовы поддержать общение на интеллектуальные темы.

Самым ценным интеллектуальным качеством россияне называют широкий кругозор, этот вариант выбрали 22%. Еще 20% ценят богатый словарный запас и умение четко излагать мысли, 18% — нестандартное мышление.

Одновременно 29% мужчин считают, что физическая форма для девушки важнее интеллекта. Среди женщин такого мнения придерживается всего 14%. В целом каждому второму участнику исследования не важно, занимается ли интересный в общении партнер физической активностью.

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Жизнь #Общество #Любовь
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