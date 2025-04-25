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Судья умер во время футбольного матча в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Футбольный судья Артур Иксанов
Фото: © ФК «Метталург»

Футбольный арбитр Артур Иксанов скончался на 46-м году жизни, сообщила пресс-служба ачинского «Металлурга». Трагедия произошла во время матча.

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего друга и замечательного человека, Иксанова Артура Равильевича. Он оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих», — говорится в сообщении ФК в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия произошла 23 апреля во время турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Металлург» играл с командой Центра игровых видов спорта Ачинска.

«Судья во время матча потерял сознание, остановилось сердце. До приезда скорой ребята на поле производили первую помощь. Приехала скорая, почти час боролась за жизнь Артура, не смогли откачать», — рассказал NGS24 основатель клуба Алексей Волынкин.

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