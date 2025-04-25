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Проект аэропорта в Шерегеше передадут на экспертизу в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Архитектурный облик аэровокзала в Шерегеше
Фото: © «Аэропроект»

Холдинг «Новапорт» планирует в мае завершить проектно-сметную документацию аэропорта в Шерегеше и в этом же году получить экспертизу, сообщил руководитель сибирского кластера компании Константин Фуряев на пресс-конференции в ТАСС.

«По Шерегешу проектирование активно, оно сложное, там проектируется сразу и аэропорт, и аэродром. По срокам захода в экспертизу — это конец мая. Также надеемся выйти с положительным заключением в этом году», — сказал Фуряев.

Строительство аэропорта, по его словам, будет зависеть от выделения федерального финансирования.

Реализация проекта осложняется тем, что он строится в гористой лесной местности. «Такого проекта со времен Советского Союза не было», — отметил Фуряев.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить к 2027 году вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги #Кузбасс
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