НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская бомбардировочная авиация увеличила точность и мощь

Источник:
Mysl Polska
311 0
Авиационная бомба ФАБ-1500 с модулем УМПК
Авиационная бомба ФАБ-1500 с модулем УМПК
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российская авиация стала применять авиабомбы с модернизированными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые увеличили их точность и кучность, рассказал военный обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

«Точность и кучность российских авиабомб радикально возросли. Русские разработали новые частоты, которые украинцы не умеют глушить. Мы видим, что все четыре бомбы ФАБ-500, который сбрасывает бомбардировщик Су-34, ложатся в цель», — пишет Подгурский.

По его словам, в начале 2025 года украинская пропаганда трубила о «перемоге». «Украинские инженеры в сотрудничестве с конструкторами из стран НАТО разработали системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушать сигнал наведения российских бомб с модулем УМПК, заставляя их отклоняться от цели примерно на 100-250 метров», — напомнил обозреватель.

«Каждый военный конфликт, и украинский не исключение, — это гонка технологий и испытание на гибкость производственных возможностей оружейной промышленности противоборствующих государств», — отметил Подгурский, добавив, что Россия научилась быстро адаптироваться к изменению любых условий.


Еще по теме
Медведеву показали новейшие боеприпасы. ВИДЕО
Путин потребовал активней использовать ИИ на фронте
Шведский летающий радар заметили над Украиной
Путин сообщил об уничтожении места производства ракет на Украине
смотреть все
Оборона #Оружие #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
Украина откажется от напряжения в 220 вольт
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Dicky

Скоро в психиатрии введут новый термин для описания психических отклонений "окраинство или украинство".

Uynachalnica

"В рамках этой «доброй и трогательной традиции» медсестры одевают......и нарядить своего малыша в этот...

Twilight88

Так уже фантазия заканчивается, сейчас кто слаще языком шлифанет по скрепам, тот к кормушке поближе

Alex B 69

Согласен с каждым словом. Такой пошлый кринж.. 😕