Российская авиация стала применять авиабомбы с модернизированными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые увеличили их точность и кучность, рассказал военный обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

«Точность и кучность российских авиабомб радикально возросли. Русские разработали новые частоты, которые украинцы не умеют глушить. Мы видим, что все четыре бомбы ФАБ-500, который сбрасывает бомбардировщик Су-34, ложатся в цель», — пишет Подгурский.

По его словам, в начале 2025 года украинская пропаганда трубила о «перемоге». «Украинские инженеры в сотрудничестве с конструкторами из стран НАТО разработали системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушать сигнал наведения российских бомб с модулем УМПК, заставляя их отклоняться от цели примерно на 100-250 метров», — напомнил обозреватель.

«Каждый военный конфликт, и украинский не исключение, — это гонка технологий и испытание на гибкость производственных возможностей оружейной промышленности противоборствующих государств», — отметил Подгурский, добавив, что Россия научилась быстро адаптироваться к изменению любых условий.