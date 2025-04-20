Fox News обозначил Киев частью России

Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию в Киеве, обозначил украинскую столицу как часть России.

Во время трансляции торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева, последний был обозначен на кадре с видами собора в украинской столице как «Киев, Россия».

Позже ошибку в титре исправили. Трансляции киевской службы вели из двух церквей: Православно церкви Украины — из Свято-Михайловского Златоверхого собора и Украинской грекокатолической церкви — из Патриаршего собора Воскресения Христова.

Fox News также еще полчаса показывал трансляцию службы в московском храме Христа Спасителя.

В 2025 году Пасху вместе с православными отмечают католики и большинство протестантов.