Экс-замначальника Генштаба ВС РФ приговорили к семи годам колонии

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии, сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

«По совокупности Шамарину назначено семь лет колонии строгого режима, запрет госслужбы на семь лет, он лишен воинского звания», — сказал ТАСС Шелупахин. По его словам, гособвинитель просил приговорить экс-замначальника Генштаба к 12 годам колонии и штрафу в 107 миллионов рублей.

Шамарина обвинили в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Его уголовное дело слушалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым. Ранее сообщалось, что обвиняемым было подано прошение об уходе на СВО.

Военными следователями установлено, что 2019-2023 годы Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» на поставку устройств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод «Телта» взятки на общую сумму 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции, следует из материалов дела.