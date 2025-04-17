Ван Дамм попросил Путина принять его в качестве посла мира

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту Владимиру Путину с предложением приехать в Москву и стать послом мира.

Видео с обращением Ван Дамма опубликовала в своем телеграм-канале украинская журналистка Диана Панченко. На кадрах также присутствует мужчина, которого СМИ назвали украинским предпринимателем и экс-депутатом Александром Онищенко.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать все так, как вы этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Я бы хотел им быть. Было бы большой честью иметь такой титул», — заявил Ван Дамм.

Актер пообещал Путину, что намерен обсуждать с российским руководством «только мир, спорт и счастье».