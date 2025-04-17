НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ван Дамм попросил Путина принять его в качестве посла мира

Источник:
Sibnet.ru
197 3

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту Владимиру Путину с предложением приехать в Москву и стать послом мира.

Видео с обращением Ван Дамма опубликовала в своем телеграм-канале украинская журналистка Диана Панченко. На кадрах также присутствует мужчина, которого СМИ назвали украинским предпринимателем и экс-депутатом Александром Онищенко.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать все так, как вы этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Я бы хотел им быть. Было бы большой честью иметь такой титул», — заявил Ван Дамм.

Актер пообещал Путину, что намерен обсуждать с российским руководством «только мир, спорт и счастье».

Еще по теме
Евросоюз отложил запрет на российский газ из‑за пошлин Трампа
Путин поставил задачи для полета на Марс
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
США решили пошлинами изолировать Китай на мировой арене
смотреть все
Политика #Мир #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе
Украина потеряла в бою еще один F-16
Описан среднестатистический алкоголик в России
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин поставил задачи для полета на Марс
Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу 2025 года
Ван Дамм попросил Путина принять его в качестве посла мира
Евросоюз отложил запрет на российский газ из‑за пошлин Трампа
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
48
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
31
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
29
Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств
28
Описан среднестатистический алкоголик в России
22
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе