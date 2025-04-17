Пройден первый километр красноярского метро

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Екатерина» проложил первый километр красноярского метро в среду, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

«Екатерина» прокладывает правый перегонный тоннель линии красноярского скоростного легкорельсового электротранспорта от станции «Ул. Шахтеров» в сторону станции «Ул. Карла Маркса». Длина левого тоннеля, где работает комплекс «Соломея», достигла 959 метров.

Расстояние между станциями составляет 3380 метров, около трети этого расстояния уже пройдено. Это самый длинный перегон, остальные станции будут расположены ближе друг к другу. Общая протяженность подземной части красноярского метротрама составит 11 километров.

Подземные тоннели от станции «Площадь Революции» до «Вокзальной» будут прокладывать ТПМК «Анастасия» и «Ирина». Далее от станции «Вокзальной» в сторону станции «Ул. Копылова» «Анастасия» отправится в паре с проходческим щитом «Валентина».

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

В сентябре 2024 года работы возобновились. Первая линия метро протяженностью около 10 километров должна быть проложена в 2026 году.