НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пройден первый километр красноярского метро

Источник:
Sibnet.ru
218 1
Первый километр красноярского метро
Фото: © Вадим Кофман, пресс-служба правительства Красноярского края

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Екатерина» проложил первый километр красноярского метро в среду, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

«Екатерина» прокладывает правый перегонный тоннель линии красноярского скоростного легкорельсового электротранспорта от станции «Ул. Шахтеров» в сторону станции «Ул. Карла Маркса». Длина левого тоннеля, где работает комплекс «Соломея», достигла 959 метров.

Расстояние между станциями составляет 3380 метров, около трети этого расстояния уже пройдено. Это самый длинный перегон, остальные станции будут расположены ближе друг к другу. Общая протяженность подземной части красноярского метротрама составит 11 километров.

Подземные тоннели от станции «Площадь Революции» до «Вокзальной» будут прокладывать ТПМК «Анастасия» и «Ирина». Далее от станции «Вокзальной» в сторону станции «Ул. Копылова» «Анастасия» отправится в паре с проходческим щитом «Валентина».

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

В сентябре 2024 года работы возобновились. Первая линия метро протяженностью около 10 километров должна быть проложена в 2026 году.

Еще по теме
Время ожидания общественного транспорта в России рекордно выросло
Китай разрешил коммерческую эксплуатацию летающих такси
Bombardier представил самый быстрый гражданский самолет
Новый международный аэропорт появился в России
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Красноярск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе
Украина потеряла в бою еще один F-16
Описан среднестатистический алкоголик в России
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин поставил задачи для полета на Марс
Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу 2025 года
Ван Дамм попросил Путина принять его в качестве посла мира
Евросоюз отложил запрет на российский газ из‑за пошлин Трампа
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

Verlan92

Да сделали бы уже всех темнокожими, какая разница. Никто эту шляпу смотреть не будет. Я лучше еще 100...

Egorka72

Как обычно - " а в среднем едим голубцы"

Uynachalnica

Зато на парад приедут 20 глав иностранных, несомненное достижение! Теперь и за выплату по поводу потери,...