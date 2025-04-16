Банки стали массово отказывать россиянам в кредитах

Доля отказов по заявкам на все виды розничных кредитов в марте 2025 года достигла рекордного значения — 80,6%, сообщило Национальное бюро кредитных историй.

За месяц доля отказов по всем кредитным заявкам граждан увеличилась на 2,7 процентного пункта, достигнув самого высокого значения за 12 месяцев. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 6,6 процентных пунктов.

Рост показателя является следствием жесткой денежно-кредитной политики Банка России по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, уточнило бюро. Прежде всего, речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений.

При этом спрос населения на кредитные продукты со второй половины прошлого года также снижается. Отмечается, что падение фиксируется по всем видам кредитов, включая потребительские займы, автокредиты и ипотеку, POS-кредиты и кредитные карты.