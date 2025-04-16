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Глава Забайкалья объявил охоту на поджигателей

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Забайкалья Александр Осипов призвал жителей региона ловить поджигателей за вознаграждение, которое будет достигать 250 тысяч рублей.

«Я призываю всех присоединиться к нашей борьбе, ловить поджигателей. Уже установлено более 40 виновников пожаров. Мною объявлены выплата 250 тысяч рублей за поимку поджигателей и 150 тысяч рублей за достоверную информацию о них», — заявил Осипов в экстренном обращении к жителям в эфире ГТРК «Чита».

По словам главы, в крае действует почти 100 крупных лесных пожаров, под угрозой находятся десятки населенных пунктов.

«Люди, которые живут среди нас, думают, что сейчас можно что-то делать огнем: отжигать пастбища, сенокосы, сжигать мусор. Не знаю, что там еще у них в головах. В результате пожары в этой сложной климатической ситуации распространяются на десятки тысяч гектаров», — отметил губернатор.

По данным Авиалесоохраны, за первые две недели апреля в Забайкальском крае потушили 134 лесных пожара. Накануне в регионе тушили 47 пожаров на площади 85 тысяч гектаров.

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ЧП #Происшествия #Забайкалье #Местная власть
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