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Выбрана самая красивая женщина мира. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Представляющая Индию Анурадха Гарг победила на международном конкурсе красоты Mrs. Globe — 2025, сообщили организаторы в социальных сетях.

«Мой путь — это не только достижения личных целей, но и поддержка окружающих, вдохновение для женщин принимать свою уникальность и силу», — написала Гарг в личном блоге.

Победительница живет в Гургаоне и более 15 лет работает в финансовой сфере. Помимо работы, увлекается йогой, медитацией, танцами и модой. Она считает, что настоящая красота — это уверенность, доброта и искренность.

В 2024 году Гарг решила участвовать в конкурсе «Миссис Индия — 2024», где завоевала главный титул.

В Mrs. Globe — 2025 за корону боролись 80 конкурсанток из разных стран. Среди них были две представительницы России — Дарья Захарова из Нижнего Новгорода и Эльвира Соколова из Тюмени.

Mrs. Globe (Миссис Земной Шар) — международный конкурс красоты для замужних дам, ежегодно проводящийся с 1996 года.

Фото: ©
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Топ комментариев

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))