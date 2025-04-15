Выбрана самая красивая женщина мира. ФОТО

Представляющая Индию Анурадха Гарг победила на международном конкурсе красоты Mrs. Globe — 2025, сообщили организаторы в социальных сетях.

«Мой путь — это не только достижения личных целей, но и поддержка окружающих, вдохновение для женщин принимать свою уникальность и силу», — написала Гарг в личном блоге.

Победительница живет в Гургаоне и более 15 лет работает в финансовой сфере. Помимо работы, увлекается йогой, медитацией, танцами и модой. Она считает, что настоящая красота — это уверенность, доброта и искренность.

В 2024 году Гарг решила участвовать в конкурсе «Миссис Индия — 2024», где завоевала главный титул.

В Mrs. Globe — 2025 за корону боролись 80 конкурсанток из разных стран. Среди них были две представительницы России — Дарья Захарова из Нижнего Новгорода и Эльвира Соколова из Тюмени.

Mrs. Globe (Миссис Земной Шар) — международный конкурс красоты для замужних дам, ежегодно проводящийся с 1996 года.