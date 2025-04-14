Холод сменит жару в Сибири

Понижение температуры и заморозки с понедельника будут наблюдаться в регионах Сибирского федерального округа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резкое понижение температуры в течение этой недели ожидается на юге Западной Сибири», — сказал Вильфанд ТАСС.

В выходные дни была летняя погода — 26-29 градусов. По словам синоптика, это было связано с хорошо выраженным выносом теплых воздушных масс из Центральной Азии.

С понедельника начнется понижение температуры, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов.