НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Холод сменит жару в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
176 0

Понижение температуры и заморозки с понедельника будут наблюдаться в регионах Сибирского федерального округа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резкое понижение температуры в течение этой недели ожидается на юге Западной Сибири», — сказал Вильфанд ТАСС.

В выходные дни была летняя погода — 26-29 градусов. По словам синоптика, это было связано с хорошо выраженным выносом теплых воздушных масс из Центральной Азии.

С понедельника начнется понижение температуры, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов.

Еще по теме
Гидрометцентр объяснил причину пронесшихся по Сибири ураганов
Гидрометцентр пообещал морозы в ряде регионов Сибири
Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в Сибири
Похолодание пришло в Сибирь после рекордного тепла
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новый участник: кто придет в «Битву сильнейших»
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
Набиуллина пообещала разорвать загоняющие в долги цепи микрозаймов
Карлсон заявил, что США проиграли в конфликте на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
26
Описан среднестатистический алкоголик в России
22
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
21
Карлсон заявил, что США проиграли в конфликте на Украине
19
Медведев посоветовал Трампу покарать его истинных врагов в Киеве
18
НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина