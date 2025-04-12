Новый детективный сериал «Оперативная память» вышел на Premier

Главный герой сериала «Оперативная память» внезапно сталкивается с болезнью, и, чтобы вести расследования, он нанимает помощника.

По сюжету «Оперативной памяти», опытный майор уголовного розыска Багрышев (Андрей Смоляков) много лет ловит преступников и считается одним из лучших в своем деле.

Когда до выхода на пенсию остается всего несколько месяцев, внезапно поставленный диагноз — начальная стадия болезни Альцгеймера — рушит привычный уклад.

Чтобы скрыть болезнь, Багрышев вынужден прибегнуть к помощи молодого стажера Соломатина (Кузьма Сапрыкин), только что окончившего академию. Между ними завязывается необычный союз: Соломатин становится «оперативной памятью» своего наставника, фиксируя и помогая восполнять забытые детали дел.

Вместе они берутся за новое расследование — в лесном озере находят тела девушек, и все указывает на серийного убийцу, почерк которого уже был знаком Багрышеву. Только он был уверен, что застрелил его несколько лет назад.

Сериал состоит из 12 эпизодов, посмотреть их можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER и «Иви».