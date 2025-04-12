НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый детективный сериал «Оперативная память» вышел на Premier

Источник:
Sibnet.ru
303 0
Фото: © кадр из сериала «Оперативная память»

Главный герой сериала «Оперативная память» внезапно сталкивается с болезнью, и, чтобы вести расследования, он нанимает помощника.

По сюжету «Оперативной памяти», опытный майор уголовного розыска Багрышев (Андрей Смоляков) много лет ловит преступников и считается одним из лучших в своем деле.

Когда до выхода на пенсию остается всего несколько месяцев, внезапно поставленный диагноз — начальная стадия болезни Альцгеймера — рушит привычный уклад.

Чтобы скрыть болезнь, Багрышев вынужден прибегнуть к помощи молодого стажера Соломатина (Кузьма Сапрыкин), только что окончившего академию. Между ними завязывается необычный союз: Соломатин становится «оперативной памятью» своего наставника, фиксируя и помогая восполнять забытые детали дел.

Вместе они берутся за новое расследование — в лесном озере находят тела девушек, и все указывает на серийного убийцу, почерк которого уже был знаком Багрышеву. Только он был уверен, что застрелил его несколько лет назад.

Сериал состоит из 12 эпизодов, посмотреть их можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER и «Иви».

Еще по теме
Российские сериалы с острым сюжетом и интересной концовкой
Анонсирован восьмой сезон «Рика и Морти»
Умер известный по роли Бэтмена актер Вэл Килмер
Скончался звезда «Сегуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
Новый участник: кто придет в «Битву сильнейших»
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
Внешний долг России резко вырос
Китай введет запретительные пошлины на товары из США
Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз к переговорам с Россией
Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

corrector

Решить вопрос с жильем по справедливости при капиталистическом устройстве общества невозможно, тут...