Минтранс оценит новый дорожный знак

Минтранс изучит возможность введения нового дорожного знака «Начало новой полосы», ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова в своем телеграм-канале опубликовал автоюрист Александр Шумский.

«Минтранс готов отработать предложение в установленном порядке. Это значит, что инициатива будет рассмотрена. Но сроки внедрения знака пока не названы», — говорится в ответе.

Сейчас существует два знака «Направление движения по полосам» и «Начало полосы» (5.15.1 и 5.15.8.). Новая табличка позволит их объединить и указывать направление в случае, если начинается новая полоса.

На 2025 года в ПДД насчитывается 346 дорожных знаков разных категорий: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки приоритета, особых предписаний, сервиса и дополнительной информации.