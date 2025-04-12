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Минтранс оценит новый дорожный знак

Источник:
Sibnet.ru
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Новый знак «Начало новой полосы»
Новый знак «Начало новой полосы»
Фото: © t.me/proboknet

Минтранс изучит возможность введения нового дорожного знака «Начало новой полосы», ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова в своем телеграм-канале опубликовал автоюрист Александр Шумский.

«Минтранс готов отработать предложение в установленном порядке. Это значит, что инициатива будет рассмотрена. Но сроки внедрения знака пока не названы», — говорится в ответе.

Сейчас существует два знака «Направление движения по полосам» и «Начало полосы» (5.15.1 и 5.15.8.). Новая табличка позволит их объединить и указывать направление в случае, если начинается новая полоса.

На 2025 года в ПДД насчитывается 346 дорожных знаков разных категорий: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки приоритета, особых предписаний, сервиса и дополнительной информации.

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