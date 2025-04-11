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Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко заявил, что у России есть все необходимое для решения жилищных вопросов.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — сказал Путин.

Он отметил, что жилищные вопросы — одни из самых важных и чувствительных. По его словам, от их решения зависит благосостояние и социальное самочувствие населения.

Путин также выразил надежду, что «Дом.РФ» вместе с правительством смогут решить стоящие перед ними вопросы в области обеспечения жильем.

Компания «ДОМ.РФ» — финансовый институт в сфере развития жилищного строительства, ипотечного кредитования, разработки стандартов ипотеки. Создана российским правительством в 1997 году. Единственный акционер — государство.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Не "федеральную службу по изгнанию бесов" а федслужбу по борьбе с сатанистами, изгнание бесов это прерогатива...

snoo

"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем!"

Uynachalnica

И квадроберов с косплейщиками тоже!

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха