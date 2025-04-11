Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко заявил, что у России есть все необходимое для решения жилищных вопросов.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — сказал Путин.

Он отметил, что жилищные вопросы — одни из самых важных и чувствительных. По его словам, от их решения зависит благосостояние и социальное самочувствие населения.

Путин также выразил надежду, что «Дом.РФ» вместе с правительством смогут решить стоящие перед ними вопросы в области обеспечения жильем.

Компания «ДОМ.РФ» — финансовый институт в сфере развития жилищного строительства, ипотечного кредитования, разработки стандартов ипотеки. Создана российским правительством в 1997 году. Единственный акционер — государство.