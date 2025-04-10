Госавтоинспектор из Барнаула голыми руками остановил мотоцикл, на котором юный нарушитель пытался скрыться от правоохранителей. Видео инцидента опубликовал официальный телеграм-канал регионального главка МВД.

Задержание произошло вечером 8 апреля на проспекте Ленина. Экипаж ДПС заметил мотоциклиста, нарушившего правила. Ему приказали остановиться, однако нарушитель попытался уехать от патруля.

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Сотрудник ГАИ схватил мотоцикл за багажник и смог опрокинуть транспортное средство набок. После этого он задержал ездока. «Автоинспектор пресек действия правонарушителя», — лаконично прокомментировала происшествие пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что правила нарушил 15-летний подросток. В отношении него составлен административный протокол, молодой человек отстранен от управления транспортным средством, а сам мотоцикл отправился на штрафстоянку. Родителям юноши грозит штраф.