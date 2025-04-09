Показана модель частной орбитальной станции Haven-1

Компания Vast Space представила на космическом симпозиуме Space Foundation полномасштабную модель своей будущей орбитальной станции Haven-1. Станция предназначена для коммерческого использования.

Модель Haven-1 включает жилые модули для экипажа, лабораторию и системы для сна в невесомости. Это первая частная станция, предназначенная для долговременного пребывания людей. Видео экскурсии по станции опубликовано на странице Vast Space в соцсети X.

Запуск Haven-1 планируется не ранее мая 2026 года. Это амбициозный проект, направленный на коммерциализацию космоса. Vast Space надеется предоставлять услуги ученым и туристам.

Открытие станции создаст новые возможности, как для развития космического туризма, так и для научных экспериментов.

