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Показана модель частной орбитальной станции Haven-1

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Vast Space представила на космическом симпозиуме Space Foundation полномасштабную модель своей будущей орбитальной станции Haven-1. Станция предназначена для коммерческого использования.

Модель Haven-1 включает жилые модули для экипажа, лабораторию и системы для сна в невесомости. Это первая частная станция, предназначенная для долговременного пребывания людей. Видео экскурсии по станции опубликовано на странице Vast Space в соцсети X.

Запуск Haven-1 планируется не ранее мая 2026 года. Это амбициозный проект, направленный на коммерциализацию космоса. Vast Space надеется предоставлять услуги ученым и туристам.

Открытие станции создаст новые возможности, как для развития космического туризма, так и для научных экспериментов.

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