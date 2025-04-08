Иркутская область запретила майнинг

Майнинг на юге Иркутской области полностью запрещен до весны 2031 года, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Решение имеет ключевое значение для Иркутской области, которая сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами из-за перегрузки энергосистемы от майнинга в южной части области, уточнил губернатор.

По его словам, активность майнеров вызывает частные отключения, при этом энергосистеме не хватает мощностей для присоединения новых объектов. Запрет действует с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года.

Решение распространяется на следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский районы.

Также в списке запрещенных для майнинга Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, Ангарский городской округ, города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское и Черемхово.