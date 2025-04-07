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Заработали ультракороткие ОСАГО на 24 часа

Источник:
Sibnet.ru
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Ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа стали доступны российским автомобилистам с 7 апреля, сообщила Национальная страховая информационная система.

Изменение в нормативных документах вводится по требованию Центробанка, уточнил в комментарии «Известиям» гендиректор Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.

На сегодня формально уже существуют «однодневные» полисы, но их действие обрывается в полночь независимо от времени оформления. Так, если водитель купит страховку в 23.30, она закончится через 30 минут. Из-за этого такие полисы почти не пользуются спросом.

Новые правила устраняют эту проблему, делая срок действия страховки прозрачным — ровно 24 часа с момента покупки. Стоимость однодневного полиса начинается от 130 рублей.

Ультракороткие договоры помогут таксистам, арендующим разные машины, а также водителям, которые редко используют авто, но хотят съездить, например, на дачу или перегнать машину в другое место.

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