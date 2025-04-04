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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Анонсирован выпуск нового поколения Lada Vesta Sport

Источник:
Sibnet.ru
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Президент АвтоВАЗ Максим Соколов анонсировал старт производства Lada Vesta Sport второго поколения в 2025 году, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Заявление президент компании сделал на отраслевом совещании по вопросам развития региональных поставщиков автомобильной промышленности, которое состоялось на заводе, уточняется в сообщении.

По словам Соколова, в 2025 году ключевыми проектами для концерна станут запуск Lada Vesta Sport второго поколения, старт производства Lada Iskra и освоение нового 1,8-литрового мотора для семейства Lada Niva.

В ходе выступления Соколов также напомнил, что приоритетными моментами в работе компании остаются непрерывность и качество поставок. Определяющее значение в условиях конкуренции на рынке должна получить постоянная работа над оптимизацией стоимости комплектующих.

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